Kerstmarkt Duitsland ontruimd na vondst explosief

Of er ook explosieven in zaten, is volgens hem niet duidelijk. De politie bevestigde dat eerder wel volgens Duitse media, kort nadat de kerstmarkt in de stad was ontruimd, maar later kwam daar verwarring over.

Wel duidelijk is dat het om een USBV, een ’Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung’, oftewel een geïmproviseerde bom ging. Er zaten onder meer een batterij, vuurwerk en spijkers in. Speciale eenheden hebben het pakket inmiddels onschadelijk gemaakt.

Draden en mechaniek

Het explosief werd afgeleverd bij een apotheek die bij de markt is gevestigd. Toen de medewerker het openmaakte, ontdekte hij draden en een mechaniek. De apotheker alarmeerde de politie, die besloot de straat en winkels rond de winkel te ontruimen.

Verscherpt toezicht

De controle op de veiligheid op kerstmarkten in Duitsland is sterk verscherpt na de bloedige aanslag in december vorig jaar op een kerstmarkt in Berlijn, waardoor twaalf mensen omkwamen.