Scanauto’s Amsterdam fotograferen etalages voor heffing nieuwe belasting

De komende maanden worden ambtenaren van de stad met scanauto’s de winkelstraten ingestuurd om te kijken hoeveel reclame er aan de gevel of in de etalage hangt. Elke etalage zal gefotografeerd en opgemeten worden.

Waarschijnlijk in het najaar ontvangen winkeliers een rekening voor alle reclame die buiten zichtbaar is. Hoe hoog die gemeentelijke factuur uitkomt, is nog niet helemaal duidelijk.

Het is desalniettemin tegen het zere been omdat het huidige Amsterdamse stadsbestuur zegt op te komen voor de buurteconomie. „Het in stand houden van de kleine middenstand zou een doel moeten zijn van de gemeente, juist omdat die zo’n belangrijke sociale functie heeft. Dat vindt het College ook”, zegt Bart Drenth, voorzitter van branche-organisatie MKB Amsterdam.

Stapeling van lasten

Hij vervolgt: „Er is een meerjarenbeleidsplan gemaakt waarin staat hoe belangrijk het is om economische activiteiten in de buurten te hebben. Winkeliers zorgen voor een deel van de cohesie in de stad. Dat zou de stad zich dan ook moeten aantrekken en er naar moeten handelen dat winkels een belangrijke functie hebben. Maar vervolgens wordt er een hele stapeling van lasten over die ondernemers gestrooid, waaronder de reclamebelasting.”

Winkeliers zullen niet alleen een rekening krijgen voor de belettering op gevels en ramen, maar bijvoorbeeld ook over de tarievenkaart die in de etalage hangt. Dat is is iets wat ondernemer Alexander Gravemaker, eigenaar van een kapsalon in Oost, niet kan begrijpen.

Kruimelwerk

Het lijkt misschien kruimelwerk en de kans is groot dat een winkelier per maand gemiddeld zo’n vijf tientjes kwijt is aan stadsbelasting voor alle reclame-uitingen, maar volgens Drenth stapelen de kosten voor de kleine middenstand zich de afgelopen jaren al enorm op. De lasten zijn alleen maar verhoogd.

Drenth: „De ene na de andere belasting-envelop ploft bij ondernemers op de mat. Dan voelt de nu ingevoerde reclamebelasting als respectloos. De meest detaillisten verdienen tegenwoordig minder dan een modaal inkomen. De nu ingevoerde belasting komt misschien neer op een paar tientjes per maand, maar kan gewoon te veel zijn. En die belasting komt dan van de gemeente, waarvan je denkt dat het je vriend is. Dat voelt niet erg respectvol.”

Extra pijn doet het dat de opbrengst van de reclamebelasting linea recta naar de pot algemene middelen gaat. De ondernemers zien er niks van terug. „Terwijl ondernemers juist zo’n belangrijke functie vervullen in de stad. Al die busjes die in de stad bezorgen en regelrechte concurrentie voor de winkeliers zijn, hebben nergens last van. Het zou veel logischer zijn als er bezorgbelasting wordt ingevoerd, want die busjes dragen niks bij aan de sfeer en leefbaarheid in de stad.”

Op het stadhuis vinden ze dat de ondernemers het zouden moeten zien aankomen. Het staat immers in het coalitie-akkoord. „Maar iemand die een drogisterij heeft, gaat niet als eerste het coalitie-akkoord lezen. Die ziet het vaak pas als de aanslag op de mat ligt”, zegt Drenth. „Reclamebelasting is dan ook het eerste waarvan we willen dat het volgende College het terugdraait.”

„Ik zou graag zien dat de kleine winkeliers ook blijven bestaan in de straat en niet alleen de grootwinkelbedrijven die het makkelijker kunnen opbrengen”, zegt Gravemaker. „Gelukkig blijft haar groeien, dus wij kunnen overal ons werk doen. Maar het zal niet zonder reden zijn dat steeds meer kappers thuis gaan werken. Die krijgen die lastenverzwaring niet voor hun kiezen.”