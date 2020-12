OM eist weer boete en taakstraf van 100 uur tegen Marco Kroon

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 100 uur geëist en een boete van 120 euro tegen Marco Kroon. De bekende oorlogsveteraan staat donderdag terecht voor de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. Hij moet zich verantwoorden voor wildplassen tijdens het carnaval van 2019 in Den Bosch, waarna hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven.

Voor het wildplassen zelf kreeg Kroon afgelopen voorjaar een voorwaardelijke boete van 140 euro. Het OM eist in het door Kroon ingestelde hoger beroep toch een onvoorwaardelijke boete. Volgens het OM waren er voldoende toiletten in de buurt waar Kroon gebruik van had kunnen maken. De verdediging betwist dit.

Marco Kroon lijdt aan ptss

Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon lijdt aan de post traumatische stress-stoornis (ptss). Hij heeft dat bekend gemaakt tijdens de behandeling van het hoger beroep in de wildplaszaak. Herbelevingen die bij dit syndroom horen, zouden een rol hebben gespeeld in zijn gedrag na zijn aanhouding tijdens carnaval vorig jaar.

Psycholoog Jan Ambaum, een toonaangevende deskundige van defensie heeft de diagnose gesteld. Dat de oorlogsheld volgens de overste aan ptss lijdt, is opmerkelijk. Eind 2018 stelde hij tegenover De Telegraaf dat hij bij Kroon geen tekenen van ptss had waargenomen. Hij zei dit op verzoek van Kroon nadat oud-minister Van Middelkoop in de zogeheten Kabul-zaak uitlatingen in deze richting had gedaan. Tot woede van Kroon.

Psychologische hulp

Destijds was er volgens Ambaum geen sprake van een behandelrelatie tussen hem en de oud-commando. Ze kenden elkaar wel goed en spraken regelmatig. Na zijn veroordeling vorig jaar december in de wildplaszaak tot honderd uur dienstverlening zocht Kroon wel psychologische hulp bij Ambaum. Hij kwam op verzoek van Kroons advocaten met een medisch rapport.

Daarin staat dat Kroon aan zijn missies uitgestelde ptss overhield. Dat wil zeggen dat de klachten zich pas na een paar jaar zijn doen gelden. Het gaat om bijvoorbeeld slapeloosheid, somberheid en herbelevingen. Dat laatste zou volgens Ambaum ook aan de orde zijn geweest toen de politie Kroon aanhield toen hij tijdens carnaval vorig jaar stond te wildplassen in het centrum van Den Bosch.

’Met hoofd in Kabul’

De arrestatie bracht de ridder terug naar zijn missie in Kabul waar hij volgens eigen zeggen werd ontvoerd en verkracht. Hij stelde later de man die daarvoor verantwoordelijk was te hebben gedood, maar zweeg hier ruim tien jaar over. Tijdens de aanhouding in Den Bosch was Kroon volgens de psycholoog in zijn hoofd deels weer in Kabul wat een verklaring kan zijn voor het geven van een kopstoot. Met name die actie rekende de rechter hem in eerste aanleg zwaar aan.