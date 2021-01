Oceaanroeiers finishen na monstertocht over de Atlantische Oceaan

De heren, met een brede glimlach op hun gebruinde hoofden, hadden er 32 dagen 18 minuten en 13 seconden over gedaan om in hun eigengemaakte roeiboot de Atlantische Oceaan over te roeien. Hiermee vestigde het team Row4Cancer een wereldrecord.

Om 5 uur lokale tijd (10 uur in Nederland) kwam de roeiboot Maria, vernoemd naar de in 2020 overleden moeder van Mark Slats, de nog pikdonkere Nelson English Harbour binnen in Antiqua. Juichend en met twee fakkels lieten de Nederlanders weten hoe blij ze waren met hun overwinning. Met een Nederlandse vlag over de schouders werden ze vervolgens onthaald door een klein gezelschap. Op het moment dat beiden, opvallend stabiel, na bijna 33 dagen op zee aan wal stapten, moesten ze weer een masker op. „We zeiden een maand geleden nog tegen elkaar, wie weet hoeft het masker straks niet meer op. Maar helaas wel”, aldus de organisatie in de welkomstspeech.

De monstertocht kende vooral hoogtepunten aldus het team Row4cancer net na hun aankomst. „Zelfs na een flinke regenbui had ik een moment dat ik het allemaal wel heel bijzonder vond”, vertelt Wiedmer. Ook Slats laat weten het een prachtige tocht te hebben gevonden. „Het was echt teamwork en we zijn onderweg gegroeid. Dat vind ik mooi.”

Zwaarste roeitocht ter wereld

De Talisker Wiskey Atlantic Challenge staat te boek als de zwaarste roeitocht in de wereld. De deelnemers varen non stop van La Gomera op de Canarische Eilanden naar Antiqua. De beide Nederlandse heren hebben zo snel geroeid dat het eerst volgende team, de viermans equippe One Shoulder of giants uit Het Verenigd Koninkrijk pas zaterdag aan zal komen. De twee dagen voorsprong werd al vrij snel bereikt. Direct na de start op 12 december wisten Slats en Wiedmer al de koppositie te pakken. Vanaf het begin lieten ze duidelijk weten voor de winst te gaan. „We hebben er altijd in geloofd. Het was wel moeilijk op de momenten dat er helemaal geen wind was.”

Slats roeide in 2017 ook mee en wist toen in zijn eentje als eerste aan te komen. Nadat hij Kai Wiedmer tegenkwam op de kade in een haven in Nederland besloten beiden, elkaar nog nooit eerder gesproken, samen op avontuur te gaan. „Het teamwork was voor ons een van de hoogtepunten van deze reis. Het liep super.”

Row4Cancer zamelt geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation. Het geld gaat naar onderzoek naar kinderkanker gaat.