Italiaanse Stromboli-vulkaan uitgebarsten

Eerder op de dag kwamen er al meldingen over een aardbeving. Niet veel later zou een luide explosie te horen zijn geweest en er is veel rookontwikkeling. De rook is vanaf omliggende eilanden goed te zien. Daarnaast zouden er ook pyroclastische stromen en mogelijk zelfs lava zijn waargenomen. De uitbarsting is bevestigd door het Italiaanse Instituut voor Geofysia en Vulcanologie en het Italiaanse persbureau ANSA. De lokale overheid heeft een tsunami-waarschuwing uitgegeven, volgens ANSA zou het gaan om een golf van anderhalf meter hoog.

Bekijk ook: Modderstromen en overstromingen op Sicilië door noodweer

Italië is vaker toneel van vulkaanuitbarstingen, aangezien het land ligt tussen de Euraziatische en Afrikaanse plaat. De Etna, op Sicilië, barstte in februari 2022 nog uit. Een van de bekendste vulkaanuitbarstingen in het huidige Italië was die van de Vesuvius in het jaar 79, waardoor de Romeinse stadjes Pompeii en Herculaneum onder een dikke laag as werden bedolven.