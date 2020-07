Geen lichaam in opgeviste Ferrari

De politie bevestigt dat er geen lichaam is aangetroffen. Tegelijk wordt gemeld dat de auto als gestolen te boek stond. „Uit onderzoek is geen ander misdrijf dan diefstal van de auto boven water gekomen”, meldt de politie. „De diefstal is inmiddels verjaard. De auto is volledig doorgeroest en gaat naar de sloop.”

De Ferrari Mondial van 1987 werd ruim drie weken geleden op de bodem bij de IJhaven, nabij de kop van Java, ontdekt. Nadat de peperdure bolide – nieuwprijs destijds meer dan 200.000 gulden – uit de modder was getrokken en omhoog was gehaald, bleek dat het om een rood exemplaar ging.

De sportauto werd bij toeval ontdekt door duikers van de brandweer in opleiding. Op basis van het kenteken bleek het te gaan om een Italiaanse bolide.