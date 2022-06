Exitpolls: Macron verliest parlementsmeerderheid

Vijf jaar geleden kreeg Macron alleen met zijn eigen partij La République en Marche al 308 van de 577 zetels. Nu zit hij volgens de exitpolls op 224 gedeputeerden – en dat samen met de rechtse- en centrumkandidaten die zich bij hem aansloten.

De extreemlinkse leider Jean-Luc Mélenchon, die bij de presidentsverkiezingen net de tweede ronde niet haalde, zou met zijn linkse unie Nupes 149 Kamerleden krijgen. Hij sloot samen met de communisten, socialisten en de groenen een verbond, waarbij hij hen grotendeels zijn wil op wist te leggen.

De grote verrassing kwam van het Rassemblement National van Marine Le Pen. Haar partij vertienvoudigt het aantal zetels dat ze nu heeft, volgens de prognoses: zij gaat van acht naar maximaal 89 gedeputeerden. Les Républicains (LR), klassiek rechts, zit rond de 78 zetels.

Om zijn plannen door de Assemblée Nationale te loodsen, moet Macron dus op zoek naar steun bij andere partijen. Maar veel mogelijkheden heeft hij niet. Zijn enige optie lijkt op dit moment Les Républicains, met wie hij mogelijk een akkoord zou kunnen opstellen. Maar zondagavond waren nog niet alle stemmen geteld en blijft de vraag onbeantwoord of zij samen een meerderheid hebben. De leider van de centrumrechtse partij, Christian Jacob, geeft het staatshoofd alvast weinig hoop: hij liet weten dat LR in de oppositie blijven.

Er bestaan mogelijkheden om het Parlement te omzeilen en op die manier wetten door te voeren. Maar dat kan niet onbeperkt. Bovendien hangt de motie van wantrouwen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de president: als het linkse blok en Marine Le Pen de handen ineenslaan en nog wat medestanders vinden, kunnen zij de regering naar huis sturen.

Macron had gehoopt dat hij deze verkiezingen kon winnen door zo min mogelijk campagne te voeren. Hij won eind april dan wel de presidentsverkiezingen met een score van 59 procent, maar vooral omdat de Fransen Marine Le Pen niet op het Élysée wilden hebben. Hij repte dus in de afgelopen weken niet over zijn omstreden pensioenhervorming en liet zich nauwelijks zien. Maar daarmee gaf hij de extreemlinkse leider Mélenchon ruim baan, die een felle campagne voerde. Eerder was er al weinig enthousiasme over de benoeming van zijn premier Elisabeth Borne en de regering. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’, oordeelden de Fransen, die nieuw élan missen.

De opkomst was laag, maar 46 procent van de kiezers is gaan stemmen. De grote vrees van Macron is dat de ontevreden Fransen zich alsnog gaan roeren, maar dan op straat. Net als eind 2018, toen de protestbeweging van de Gele Hesjes ontstond. De situatie is nu hetzelfde of misschien wel erger: de president is dan wel herverkozen, maar met weinig overtuiging. Bovendien is hij nu vleugellam.