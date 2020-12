Britse premier Boris Johnson viert Brexit: ’De deal is rond’

Hij twitterde het bericht van het sluiten van de overeenkomst voorzien van een foto waarop hij juichend achter zijn bureau zat. „Van een situatie waar we overgeleverd waren aan harmonisatie van wetten, komen we nu in een relatie terecht waarbij sprake is van wederzijds respect.”

Volgens Johnson is er met het sluiten van de overeenkomst ’zekerheid’ gecreëerd voor het Britse bedrijfsleven. Deze wordt vanaf volgende week niet geconfronteerd met nieuwe tarieven en quota’s. Dat wil niet zeggen dat er niets verandert. Als gevolg van het vertrek uit de interne markt moeten bedrijven voldoen aan tal van extra voorwaarden.

Vissers

Johnson gaf tijdens de persconferentie toe dat de Britten concessies hadden gedaan op het gebied van vissersrechten. Waar de Britten hadden gewenst dat er vanaf dag een controle was over de visvangst in de Britse wateren is geaccepteerd dat de EU de komende 5,5 jaar nog het grootste deel van de voormalige Britse quota mogen claimen.

Dat is precies de reden waarom Nigel Farage, leider van de voormalige Brexit Party, nu Reform Party, vreest dat de Britten uiteindelijk te veel concessies hebben gedaan. Hij heeft de details van de overeenkomst nog niet kunnen bestuderen, maar hij denkt dat de Franse vissers en de Duitse autofabrikanten uiteindelijk het meeste voordeel hebben behaald, zo verklaarde hij tegenover radiozender LBC.

Nigel Farage Ⓒ ANP/ HH

Farage maakte duidelijk dat hij de stoere taal van premier Boris Johnson van de afgelopen weken, dat een No Deal het meest waarschijnlijk was, nooit had geloofd. Hij vond het ’cynisch’ dat er een overeenkomst op kerstavond werd gesloten. „De kerstdagen van mijn juridisch adviseur, die de details zal bestuderen, zijn in ieder geval verpest.”

Details

Johnson maakte duidelijk dat het Lagerhuis volgende week woensdag de details van de overeenkomst zal bespreken. Daarna is het de bedoeling dat de wet in sneltreinvaart door het Hogerhuis en wellicht opnieuw het Lagerhuis wordt geloodst zodat hij voor Oudejaarsdag ondertekend kan worden door koningin Elizabeth.

De persconferentie over de overeenkomst werd talloze uren uitgesteld. Dat was voor een deel het gevolg van de onderhandelingen. Maar volgens ingewijden gebruikte Johnson de tijd ook om telefoongesprekken te voeren met de meest verwoede Brexiteers in zijn Conservatieve fractie.

Deze zijn verzameld binnen de European Research Group. Deze maakte duidelijk dat een commissie onder leiding van Brexit-veteraan Bill Cash de details de komende dagen zal bestuderen.

Hoezeer de Brexiteers ook zullen sputteren, de kans dat zij kunnen voorkomen dat de wet een meerderheid krijgt is klein. Dat komt deels als gevolg van de grote meerderheid die de Conservatieven hebben. Daarnaast heeft oppositiepartij Labour laten doorschemeren dat het zich zal onthouden van stemming of zelfs voor de overeenkomst zou stemmen. Dit om te voorkomen dat de Britten de EU zonder overeenkomst definitief zouden verlaten.