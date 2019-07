IS-aanhanger moet Britse cel in om aanslagplan

Het plan van Salah stond volgens berichten in Britse media nog in de kinderschoenen. De twintiger liep in 2017 tegen de lamp terwijl hij nog bezig was met het testen van kleine explosieven. Hij had een Facebookcontact in de week voor zijn arrestatie verteld dat hij een „martelaarschapsoperatie met auto’s zonder bestuurder” wilde uitvoeren.

De Irakees was in 2014 als vluchteling naar Groot-Brittannië gekomen. Volgens de autoriteiten wilde hij vervolgens iets doen voor Islamitische Staat, maar kon hij vanwege de asielprocedure niet afreizen naar het Midden-Oosten.