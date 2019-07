Agent schoot uit noodweer op aanslagpleger

S., die niet bij de zitting aanwezig was, sloeg op 31 augustus toe in een hal van het station. De politie schakelde hem uit door hem met twee kogels neer te schieten. De verdachte heeft verklaard dat hij vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland was gereisd om de profeet Mohammed te verdedigen. PVV-leider Geert Wilders had de profeet volgens hem beledigd met het uitschrijven van een cartoonwedstrijd. Op een eerdere zitting had hij zijn dreigement herhaald dat hij met Wilders wilde afrekenen.

Een van beide slachtoffers zit nog in een rolstoel. De Amerikanen zijn aanwezig bij de inhoudelijke behandeling, die staat gepland voor 2 en 3 september. Ze willen ook een slachtofferverklaring voorlezen.

Beveiligingscamera’s hebben een groot deel van de dramatische gebeurtenissen vastgelegd. Deze beelden worden getoond tijdens de inhoudelijke behandeling. Volgens de officier van justitie is er materiaal vanaf het moment dat S. uit zijn verblijfplaats in Duitsland vertrekt.

Overigens bleken de extra beelden die de advocaat van S. eerder had opgevraagd - van een paar minuten voordat zijn cliënt werd neergeschoten - niet meer beschikbaar. De camera waarop dit te zien zou kunnen zijn, is weliswaar door agenten bekeken maar de beelden hiervan zijn volgens het OM tot 11.45 uur veiliggesteld. Het incident gebeurde rond 12.00 uur. Volgens de aanklaagster heeft de politie zich bij deze camera alleen gefocust op beelden van hoe de verdachte het station in- en uitliep. Ze erkende dat er mogelijk op een later moment nog meer op te zien had kunnen zijn. De raadsman noemde dit na afloop een „blunder.”

