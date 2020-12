Prinses Amalia wordt 17: laatste jaar als minderjarige

Bij haar volgende verjaardag in 2021 wordt Amalia troongerechtigd en komt ze onder meer in aanmerking voor een uitkering van de staat. Die bedraagt voor de laatste weken van dat jaar 111.000 euro, waarvan 20.000 euro eigen inkomen is. De prinses van Oranje - haar officiële titel - wordt lid van de Raad van State en is naar verwachting bij Prinsjesdag 2022 ook van de partij.

Amalia verwacht komend jaar ook haar gymnasiumopleiding af te ronden. Volgens koning Willem-Alexander is het de bedoeling dat ze daarna een jaar de ’wijde wereld’ verkent. De koning maakte toen hij dat vertelde wel de kanttekening dat die plannen zijn gemaakt toen er nog geen sprake was van een coronacrisis, met alle daarbij behorende reisbeperkingen. Van een invulling van het jaar was dan ook nog geen sprake

De verjaardag wordt de hele week gevierd, zo maakte Máxima duidelijk. „We proberen het te spreiden. Dat op die dag drie mensen komen en dat op een andere dag drie anderen op bezoek komen”, vertelde de koningin. „Dus de hele week staat in het teken van de verjaardag van Amalia.”