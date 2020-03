Premier Johnson vraagt uitvinder om hulp

Dyson zegt dat de CoVent zo snel mogelijk in productie gaat en zijn gelijknamige bedrijf zal vijfduizend beademingsapparaten doneren, waarvan er duizend in Engeland zullen blijven en de rest internationaal beschikbaar komt.

De ingenieurs van Dyson werken samen met The Technology Partnership (TTP). Het apparaat kan snel, efficiënt en in hoge volumes gefabriceerd worden. Het hart van de machine is de reeds bestaande Dyson Digital motor die speciaal ontwikkeld is voor hoge kwaliteit luchtlevering en -filtering en in hoge volumes veilig geproduceerd kan worden.

Beademingsapparaten zijn gereguleerde producten. Dyson en TTP zullen samen met de Engelse regering en de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zo snel mogelijk de certificering in orde brengen die nodig is voor het product en het productieproces.