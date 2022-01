Vierde lichaam geborgen in door explosie verwoest pand Turnhout

Vrijdag rond 08.15 uur stortte een flat aan de Boerenkrijglaan in Turnhout, een Belgische plaats aan de grens met Nederland, in als gevolg van vermoedelijk een gasexplosie. Reddingwerkers hadden contact met de vrouw die levend onder het puin is gehaald, zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Van Miert vroeg inwoners om tijdens de festiviteiten rond de jaarwisseling zo min mogelijk bezig te zijn met vuurwerk. „Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn.” Het was lang onduidelijk hoeveel mensen zich in het pand bevonden ten tijde van de explosie.