Solberg begon met een bemoedigende boodschap voor de kleintjes, die ongetwijfeld ook welkom was voor volwassenen: „Het zijn bijzondere dagen. Veel kinderen vinden het maar eng allemaal. Het is oké om bang te zijn als er zoveel dingen tegelijkertijd gebeuren.” Ze vervolgde: „Zelfs als jouw school is besmet, zal het goed gaan met bijna iedereen. Dat geldt ook voor mama en papa, als die besmet blijken te zijn.

Na Solbergs toespraak kregen kinderen de gelegenheid om vragen te stellen. Ze wilden dingen weten als: ’Mag ik nog wel partijtje houden als ik jarig ben?’, ’Mag ik nog wel op bezoek bij opa en oma?’, en ’Wat kan ik doen om te helpen?’

Over die laatste vraag was Solberg duidelijk: „Je kan helpen door thuis te blijven, want dan besmet je geen andere mensen. Dat is vooral belangrijk voor mensen die al ziek zijn of heel oud.”