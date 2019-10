België moet Syriëstrijdster en haar twee kinderen terughalen

De Belgische Hafsa Sliti sloot zich in 2014 aan bij de Islamitische Staat. Haar vader is een oud-gediende van Al-Qaida. Ze volgde zijn voorbeeld.

Op dit moment zit de vrouw met haar twee kinderen in het kamp Al-Roj, zo meldt RTBF. Het kamp is in handen van de Koerdische SDF, maar ligt in de zone die Turkije wil veroveren in Syrië.

„De situatie in het kamp is dramatisch, zeker sinds de Turkse operatie in die regio”, zo laat haar advocaat Nicolas Cohen weten. „Die heeft de bevoorradingsroutes naar het kamp afgesneden. Deze Belgische onderdanen vragen de hulp van hun overheid, die al sinds februari 2018 weet dat ze in dat kamp verblijven.”

De vrouw liet vorig jaar aan een journaliste weten spijt te hebben van haar beslissing.