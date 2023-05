Stel gearresteerd: 10-jarige zoon blijkt maar 16 kilo te wegen

Nadat het alarmnummer gebeld was, vertelde de jongen aan de politie dat hij honger had en op weg was naar de winkel om wat eten te kopen. Ook vroeg hij de agenten „of hij alsjeblieft niet meer terug hoefde.”

„Als moeder kan ik dit niet begrijpen. Als mens breekt dit je hart”, aldus officier van justitie Marie Broder. „We laten uiteraard geen foto’s van de jongen zien, maar ik kan dit zeggen: de foto’s zijn absoluut verschrikkelijk.”

De jongen is naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld voor ondervoeding en een lage hartslag. Ook zou hij problemen met zijn gebit hebben en misvormd zijn geraakt als gevolg van het handelen van zijn ouders. De jongen zou inmiddels stabiel zijn.

De rechter bepaalde woensdag dat het stel, Tyler en Krista Schindley, langer vast blijft zitten. Volgens de lokale zender WANF gaven de ouders hun zoon geen eten en sloten ze hem op in zijn slaapkamer. Hij had geen toegang tot verlichting, toiletpapier en hij werd bij andere mensen uit de buurt gehouden.

In het huis van de Schindley’s werden nog vier kinderen aangetroffen. Zij zijn uit huis geplaatst. Een buurvrouw laat weten: „Het is verschrikkelijk. Dat iemand zoiets kan doen en dat het ook nog mijn buren zijn, ik vraag me wel af of ik niet beter had moeten opletten.