Haru T. (29) stak Roman (29) dood, vluchtte en loog over mes

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Verdachte Haru T. vindt zichzelf vooral slachtoffer. Ⓒ Illustratie Petra Urban

AMSTERDAM - De 29-jarige Roman was op 20 november 2020 dronken, gedroeg zich vervelend, schold ook, zo hield het Openbaar Ministerie voor, maar terwijl hij stond te wankelen op zijn benen, had hij nooit kunnen bevroeden dat hij met een messteek in zijn hart van het leven zou worden beroofd. Dader Haru T. (28) voelde vooral heel veel zelfmedelijden.