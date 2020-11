SpaceX lanceert vier astronauten: tweede commerciële raket naar de ruimte

De vlucht duurt ongeveer 27 uur en brengt de bemanning naar het ruimtestation dat zich op ongeveer 400 kilometer hoogte in een baan rond de aarde begeeft. De lancering was gepland voor afgelopen zaterdag, maar werd vanwege windvlagen een dag uitgesteld.

Vicepresident Mike Pence woonde de lancering bij en zei dat Amerika onder president Donald Trump „onze toewijding heeft hernieuwd om voorop te lopen in de menselijke verkenning van de ruimte.” Aankomend president Joe Biden tweette zijn felicitaties en zei dat de lancering „een bewijs van de kracht van de wetenschap” was.

Tweede keer

Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat een commerciële raket mensen naar de ruimte brengt. De eerste bemande commerciële ruimtevlucht ooit was eind mei. Toen bracht SpaceX de Amerikaanse astronauten Douglas Hurley en Bob Behnken naar het ISS. Begin augustus keerden zij terug op aarde. Dat was ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.