Ondeugende jongens die Romeinen: tweeduizend jaar oude dildo gevonden

Wat het zeker niet is, is zoals het is geregistreerd na zijn ontdekking in het Romeinse fort Vindolanda in Northumberland in 1992: een stopwerktuig. „Ik moet bekennen”, zei Rob Collins, hoofddocent archeologie van de Universiteit van Newcastle, „dat ik in eerste instantie zou denken dat het een penis is. Ik weet niet wie het in de catalogus heeft geregistreerd. Misschien voelde iemand zich er niet prettig bij of dacht hij niet dat de Romeinen zulke dwaze dingen zouden doen.’’

Als ze dat wel dachten, hadden ze het helemaal bij het verkeerde eind gezien het feit dat twee- en driedimensionale afbeeldingen van fallussen alom vertegenwoordigd waren in de Romeinse wereld, of het nu ging om mozaïeken, fresco’s, potdecoratie of hangers die om de nek werden gedragen.

De Vindolanda-fallus is 16 cm lang, maar was volgens onderzoekers waarschijnlijk groter omdat archeologisch hout gevoelig is voor krimp en kromtrekken. Het is onderzocht door onderzoekers van Newcastle University en University College Dublin. Uit de analyse is gebleken dat het op zijn minst het eerste bekende voorbeeld is van een fallus gemaakt van hout die ergens in de Romeinse wereld is teruggevonden.

De fallus werd gevonden in een greppel samen met tientallen schoenen en kledingaccessoires, evenals ambachtelijke afvalproducten zoals leerresten en bewerkt gewei - misschien een reden waarom het wordt gezien als een stopgereedschap. „Wat dit een primeur maakt, is dat het geen kleine, miniatuur fallus is”, zei Collins. „Het is levensgroot. Het is ook belangrijk omdat hout normaal gesproken niet overleeft.’’

De omvang en de onzekerheid van de functie was fascinerend, zei hij. „Als we in de archeologie een object vinden, kunnen we vaak vertellen waarvoor het werd gebruikt of afleiden waarvoor het werd gebruikt. Dat was bij dit object niet het geval. We hebben uitgebreid onderzocht waar een 15 cm lang houten snijwerk van een fallus voor zou dienen. „We hadden een aantal zeer interessante discussies hierover.”

Oude fallische voorwerpen werden vaak gebruikt om het kwaad af te weren. De analyse toonde aan dat de Vindolanda-fallus opmerkelijk gladdere uiteinden had, wat aangeeft dat het gedurende een bepaalde periode voor iets werd gebruikt. Het team is tot drie mogelijke theorieën gekomen, die allemaal worden beschreven in een gedetailleerd discussiedocument dat is gepubliceerd in het tijdschrift Antiquity.

Een theorie is dat het om seksuele redenen werd gebruikt. Dat zou kunnen betekenen dat het een seksspeeltje was, hoewel enige voorzichtigheid geboden is, zei Collins. „Soms werden de dildo’s niet altijd gebruikt voor plezier. Het kunnen martelwerktuigen zijn, dus ik ben me zeer bewust van het gebruik van de term seksspeeltje. Hopelijk is het daarvoor gebruikt. Dat is de meest opwindende en intrigerende mogelijkheid.’’

,,Als dat het geval is, zou het, voor zover wij weten, de eerste Romeinse dildo zijn die uit de archeologie is aangetroffen. We weten uit Griekse en Romeinse poëzie en Griekse en Romeinse kunst dat ze dildo’s gebruikten. Maar we hebben geen archeologische voorbeelden gevonden, wat op zich al intrigerend is. „Als het dat is en het wordt hier aan de noordelijke rand van het rijk gevonden en niet in het rijke hart van Romeins Italië, dan is het nogal verbazingwekkend.”

Theorie twee is dat het voorwerp werd gebruikt als stamper, hetzij voor culinaire doeleinden, hetzij om cosmetische of medicinale ingrediënten te vermalen. De grootte zou het gemakkelijk in gebruik hebben gemaakt en de vorm zou het voedsel of de ingrediënten hebben doordrenkt met vermeende magische eigenschappen.

De derde optie is dat het bedoeld was om in een standbeeld te passen dat voorbijgangers zouden aanraken voor geluk of om bescherming tegen ongeluk te absorberen of te activeren - wat gebruikelijk was in het hele Romeinse rijk.

Als dat het geval was, zou het beeld waarschijnlijk bij de ingang van een belangrijk gebouw hebben gestaan, maar het bewijs geeft aan dat de fallus zich binnenshuis bevond of in ieder geval gedurende langere tijd niet op een open plek buiten stond.

Onderzoekers hopen dat de Vindolanda-fallus aanleiding zal zijn voor het zoeken naar vergelijkbare objecten in andere collecties. Inmiddels is het tentoongesteld in het Vindolanda museum.