Oude klassieker keert terug in de speelgoedzaak: Hasbro herintroduceert de Furby

De nieuwe Furby lijkt veel op de oude, met dezelfde grote ogen, oortjes en het gele snaveltje. Ook reageert hij als vanouds op geluiden, knuffels, kietelen en kan hij reageren met allerlei gebrabbel en piepjes. De nieuwe Furby is geprogrammeerd om meer dan 600 reacties te geven. Furby kan reageren op commando’s, geluiden nadoen, dansen en „gevoed” worden.

De originele Furby. Ⓒ EPA

De Furby, die in 1998 werd gelanceerd, werd al snel populair over de hele wereld. In de eerste drie jaar na de introductie werden er meer dan 40 miljoen van verkocht, aldus Hasbro. De eerste Furby had infrarode ogen waardoor ze met elkaar konden communiceren. Het speelgoed kon ook „luisteren” naar gesprekken en kon met een klopje op het hoofd een aantal woorden leren zeggen.

Furby is in de loop der jaren vernieuwd, zo werden in 2012 de infrarode ogen vervangen door twee kleine LCD-schermen. Maar toen de Furby uit de mode raakte, werd hij in 2016 „met pensioen gestuurd”. Of de nieuwe Furby ook doodenge geluiden zal maken als hij niet genoeg aandacht krijgt of als de batterijen leeglopen, is nog maar de vraag.