Trump vrijgesproken in impeachment

Uiteindelijk stemden zeven Republikeinen ’schuldig’. De rest van de stemming liep via partijlijnen. Alle Democraten stemden schuldig, en alle resterende Republikeinen onschuldig. Al vanaf de start van deze impeachment was duidelijk dat er geen 17 Republikeinen waren die Trump wilden veroordelen, het minimum dat nodig zou zijn om tot een tweederde meerderheid te komen.

Eerder op de dag had de Republikeinse leider Mitch McConnell al zijn collega’s gemaild dat hij tegen veroordeling zou stemmen. Dat was een belangrijk signaal dat de Republikeinen niet massaal van mening waren veranderd.

Bestorming Capitool

Beide kanten herhaalden in hun slotpleidooi hun standpunten. De Democratische aanklagers stelden nog eens dat er volgens hen een duidelijk verband is tussen de tweets en woorden van Donald Trump in aanloop naar de bestorming. Zij waarschuwen dat voorkomen moet worden dat dit nog een keer kan gebeuren.

Ze wijzen erop dat Trump maandenlang sprak over verkiezingsfraude, zonder dat daar bewijs voor was. Hij riep vervolgens zelf zijn supporters op die dag naar Washington te komen, en vervolgens ook om naar het congres te komen om „keihard te vechten.” Ook verwijten zij Trump dat hij lang niets deed om de bestorming te stoppen.

’Politieke wraakactie’

Trumps verdediging zegt juist dat er geen enkel verband is tussen Trumps woorden en de bestorming. Volgens Trumps advocaat Michael van der Veen kwamen Trumps supporters met vredige bedoelingen naar Washington. De bestorming was al eerder gepland door „radicalen van links en van rechts”, zei Van der Veen. En daarom kan Trump daar niet verantwoordelijk voor zijn. De FBI heeft geen aanwijzingen gevonden van betrokkenheid van linkse groepen. Ook verschillende partijgenoten spreken dat tegen.

Daarnaast houdt Trumps verdediging vol dat het grondwettelijk onmogelijk is om Trump te veroordelen, omdat hij inmiddels geen president meer is. „Het is tijd om dit onconstitutionele, politieke theater tot een einde te brengen”, stelt Van der Veen. Volgens Trumps team is de impeachment niets minder dan een „politieke wraakactie.” Zij beweren daarnaast dat de Democraten bewijsmateriaal hebben gemanipuleerd.

Reactie Trump

Trump noemt in een verklaring het proces tegen hem in de Senaat „een andere fase in de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land.”

„Het is een triest commentaar op onze tijd dat een politieke partij in Amerika een vrijkaart krijgt om de rechtsstaat te kleineren, wetshandhavers te belasteren, meutes toe te juichen, oproerkraaiers vrij te spreken en gerechtigheid te veranderen in een instrument van politieke wraak”, aldus Trump.