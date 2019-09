Grote politieoperatie bij bedrijven Beverwijk

Politieagenten zijn samen met medewerkers van de FIOD en de Belastingdienst een groot onderzoek gestart aan de Parallelweg in Beverwijk. Ⓒ NieuwsFoto/Nikos van Kempen

BEVERWIJK - Op een bedrijventerrein in Beverwijk is een grote politieoperatie bezig. Volgens diverse media wordt in veertig bedrijfspanden huiszoeking gedaan. Er zijn 250 medewerkers van de opsporingsdiensten op de been.