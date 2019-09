Ruim 150.000 euro gevonden in plafond en geldtelmachines

Enorme hoeveelheden cash geld zijn aangetroffen. Ⓒ Politie

BEVERWIJK - Update - Bij de grote politieactie tegen witwassen op een bedrijventerrein in Beverwijk heeft de politie tot nu toe ruim 150.000 euro in beslag genomen. Het geld zat in geldtelmachines en was verstopt in geheime bergplaatsen, onder meer in een systeemplafond.