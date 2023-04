Massaal protest in Israël tijdens viering onafhankelijkheid

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu komt in eigen land meer en meer onder druk te staan. Ⓒ ANP / SIPA Press France

JERUZALEM - Tienduizenden mensen zijn aan het begin van Onafhankelijkheidsdag in Israël de straat opgegaan als jongste protest tegen de geplande hervormingen van de rechts-religieuze regering-Netanyahu op justitiegebied. Zij besloten te demonstreren in plaats van te vieren dat Israël 75 jaar bestaat. De bevolking is tot op het bot verdeeld.