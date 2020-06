Amsterdam stelt verkoop AEB noodgedwongen uit

Dat melden wethouders Victor Everhardt (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) woensdag aan de gemeenteraad.

Begin dit jaar besloot de gemeente Amsterdam als aandeelhouder van AEB om het bedrijf te verkopen. In maart werd de verkoop van de financieel wankele afvalverbrander uitgesteld tot deze zomer. Maar ook die deadline gaat niet gehaald worden.

De wethouders noemen de huidige marktomstandigheden voor het verkoopproces ’niet gunstig’. „De banken zijn terughoudend met financieren en daarmee is het voor potentiële kopers lastig om een aankoop van AEB te financieren. Potentiële kopers zijn tevens bezig met hun eigen operaties vanwege het coronavirus en zullen naar verwachting minder interesse hebben in het doen van overnames. Het is nu zaak de situatie goed in de gaten te houden en te bezien hoe de markt zich ontwikkelt”, schrijven Everhardt en Van Doorninck aan de Amsterdamse raad.

Nationale afvalcrisis

Afgelopen zomer moesten vier van de zes afvalverbrandingslijnen bij AEB noodgedwongen stilgelegd worden. De afvalcentrale kon niet langer instaan voor de veiligheid van de installaties. Het stilleggen van de installaties veroorzaakte een nationale afvalcrisis. Wethouder Udo Kock (Financiën) stapte op nadat zijn collega’s in het college tegen zijn voorstel stemden om AEB te verkopen aan afvalbedrijf Beelen. Hij waarschuwde voor grote financiële risico’s voor de gemeente Amsterdam als niet gekozen zou worden voor de snelle verkoop aan Beelen.

Vervolgens stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met een extra lening van €45 miljoen aan AEB, om de fabriek te kunnen herstructureren. AEB heeft inmiddels laten weten dit toegezegde bedrag grotendeels nodig te zullen hebben. Vervolgens legden Bouwbedrijf BAM en recyclingspecialist Banzo uit Hoogeveen onlangs voor €5,6 miljoen beslag bij de gemeente, omdat AEB weigert de eindafrekening voor zijn nieuwe recyclinginstallatie te betalen. Door het beslag kan de gemeente geen betalingen meer aan AEB doen, en dreigde er opnieuw een afvalcrisis. Inmiddels heeft AEB een bankgarantie verstrekt aan de bouwbedrijven, zodat het beslag opgeheven kan worden.

Raadslid Diederik Boomsma (CDA) noemt de vertraging door de coronacrisis „begrijpelijk, maar ik mis wel urgentie. Wij roepen al jaren dat de AEB moet worden verkocht en na het uitbreken van de ellende had men direct voorbereidingen moeten treffen voor de verkoop.”