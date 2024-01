Flixbus aangehouden door politie: verdachten opgepakt die in bus spraken over aanslag plegen

Donderdagochtend werd een Flixbus omgeleid naar de verkeerspost van de federale wegpolitie in Wetteren . „Een vrouw in de bus heeft verdachte zaken gehoord”, reageert de Belgische minister van Justitie Paul Van Tigchelt. „Ze hoorde vier mannen spreken over het plegen van een aanslag en belde de politie. Die heeft niets aan het toeval overgelaten en heeft de bus onderschept. De personen zijn nu gearresteerd en zullen verhoord worden. De bus wordt ook onderzocht met een explosievenhond”, klinkt het nog.

„Het onderzoek zal moeten uitwijzen waar het over gaat. Maar het gaat over een dreigement dat niet koosjer is”, zegt Albert De Geyter burgemeester van Wetteren donderdagochtend. „Er is een onderzoek bezig van de bus en de passagiers. Er zal ook een sweeping volgen.” Dat zou volgens de burgemeester nog een uur of twee kunnen duren. Over hoeveel mensen aan boord zijn en over welke nationaliteit het gaat, wil de burgemeester niets kwijt. Wel zegt hij dat het om een Franse bus gaat.

Er is een perimeter ingesteld en de politie bewaakt die met een groot aantal manschappen.