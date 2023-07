Verdere stijging van het dodental verwacht Dodental evangelische hongersekte Kenia loopt op naar ruim 400

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

NAIROBI - Het dodental van het drama met een evangelische ’hongersekte’ in Kenia is inmiddels opgelopen tot boven de vierhonderd. De autoriteiten groeven nog eens twaalf lichamen op in een bos bij de kustplaats Malindi, waar de sekte extreem vasten praktiseerde.