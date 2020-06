Gemeen stekende kruiskwal rukt op

Slachtoffers belanden dan ook geregeld in het ziekenhuis.

De meeste meldingen komen volgens kwallenradar.nl van bezoekers van het Veerse Meer. In het brakke (gemengd zoet/zout) water gedijt het twee centimeter grote kwalletje heel goed.

Wie gestoken wordt, kan zichzelf het beste met koud zeewater spoelen. Zoetwater verergert de klachten. Over de beet heenplassen, een oud volkswijsheid, werkt niet. De GGD Zeeland waarschuwt dat je de plek van de beet niet moet aanraken. „Niet wrijven of krabben”. Een kompres met warm water van zo’n 45 graden verlicht de jeuk ook.

Bij aanraking van de kruiskwalletjes ontstaat jeuk, prikkeling en een rode huid. Heb je last van overgevoeligheid? Dan kan je huid heftiger reageren.

Volgens Kwallenradar spoelt nu vooral de oorkwal aan. Deze kwal, te herkennen aan de vier roze cirkels op de helm, is ongevaarlijk en steekt niet. Wanneer de temperatuur van het water verder toeneemt, is de kans op de kompaskwal groter. Deze agressieve kwal kan lelijk steken. De kompaskwal is te herkennen aan bruine v-vormige strepen op de helm.

Meer exoten

Door de opwarming van de zee overleven ook steeds meer exotische kwallen onze wateren. In Amsterdam zijn Amerikaanse Ribkwallen gesignaleerd.