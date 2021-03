Aanhoudingen voor liquidatie onschuldige Nijmeegse klusjesman

In Opsporing Verzocht vroeg het onderzoeksteam afgelopen dinsdag aandacht voor de zaak. In de uitzending bleek dat alles erop wijst dat Mehmet (49) een onschuldig slachtoffer is en dat de daders het op iemand anders hadden gemunt. Er werden auto’s getoond en beelden van een man bij een tankstation. Al ruim voor de uitzending werden de verdachten van de diefstal aangehouden, vandaar dat er in de uitzending niet naar informatie over hen gevraagd werd.

Vanaf het begin van het onderzoek kwamen een witte Volkswagen Transporter en een zwarte Renault Mégane in beeld. Beide auto’s bleken gestolen te zijn, één in Amsterdam en één in Den Haag. Het onderzoek naar deze auto’s leidde de politie naar een aantal verdachten die vermoedelijk deze auto’s hebben gestolen.

Het gaat om drie verdachten uit Den Haag, twee mannen en een vrouw. Ze werden op 23 en 24 februari aangehouden. In december heeft de politie al op meerdere plekken panden doorzocht. Mede op basis van de in beslag genomen spullen kon het team de verdachten nu aanhouden. Ze zijn verhoord en daarna weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachte.

Het onderzoek en het verhoor van de aangehouden verdachten heeft nog niet geleid tot de aanhouding van verdachten voor de schietpartij. In Opsporing Verzocht liet het onderzoeksteam al weten dat er verschillende sporen naar Amsterdam leiden. Het onderzoek gaat de komende tijd onverminderd door.

