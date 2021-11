Denk Den Haag doet aangifte van ’afluisterpraktijken’ binnen partij

„Ik had op zondagavond 26 september een etentje in een Haags restaurant met een Denk- fractiemedewerker uit de Tweede Kamer en Achmed El Hadioui van het Haagse afdelingsbestuur”, vertelt Haryouli. „De volgende ochtend beschikte Tweede Kamerlid Farid Azarkan over een geluidsopname hiervan en nam vervolgens contact op met het landelijke partijbestuur dat mij, enkele dagen later, op basis van uitspraken uit dat gesprek sommeerde om afstand te doen van het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.”

Het kan niet anders in zijn ogen dan dat het gesprek van die zondagavond heimelijk werd opgenomen. „Het gaat om een drietal uitspraken die uit de context zijn gehaald, waarin ik niets verkeerd heb gezegd. Ik werd hier een paar dagen later over ingelicht door het landelijk partijbestuur.”

Haryouli wil vanwege ’het juridische aspect’ niet te veel uitweiden over de inhoud van het gesprek, maar wil wel kwijt dat hij werd uitgehoord over bestuursleden en kandidaat-raadsleden.

Onaangenaam verrast

Haryouli, die ook voorzitter is van het afdelingsbestuur van Denk Den Haag, is onaangenaam verrast door de situatie. „Er zaten drie mensen bij het desbetreffende gesprek in het restaurant. Ik, penningmeester Ahmed El Hadioui en de fractiemedewerker.” Daarom heeft hij sterk het vermoeden dat het gesprek werd opgenomen door de Tweede Kamer-fractiemedewerker. „Het viel me wel op dat deze persoon echt op zoek was naar uitspraken over andere personen binnen Denk Den Haag. Achteraf gezien denk ik dat wij al langere tijd werden afgeluisterd, omdat deze fractiemedewerker al wekenlang zich aan ons opdrong.”

Uit eigen onderzoek van Denk Den Haag zou volgens de afdeling blijken dat de Tweede Kamerfractie van Denk beschikt over professionele afluisterapparatuur. „Dat hebben wij van een ex-medewerker vernomen”, vertelt hij. Daarnaast ontving het Haagse afdelingsbestuur meerdere signalen van personen binnen de partij die gechanteerd zijn om afstand te doen van hun kandidatuur of andere functie binnen Denk. „Ik vind het kwalijk dat gesprekken zijn opgenomen en voel mij angstig. Maar ik laat mij niet chanteren, intimideren of wegjagen”, zegt Haryouli, die niet van plan is om afstand te doen van het lijsttrekkerschap van Denk Den Haag. „Mijn vertrouwen in de partij is wel geschaad, maar het is ook mijn partij en die laat ik mij niet afnemen.” Hij maande het landelijk bestuur om een onafhankelijk onderzoek in te stellen dat werd geweigerd. „Onbegrijpelijk. Onze privacy is ernstig aangetast.” Om die reden is Denk Den Haag bezig met juridische stappen en gaat aangifte doen bij de politie. „De onderste steen moet boven komen.”

’Aanstootgevend, kwetsend en discriminerend’

Het landelijk bestuur laat in een verklaring weten dat de voorzitter van de Haagse afdeling, Abdoel Haryouli, uitspraken heeft gedaan die „aanstootgevend, kwetsend en discriminerend van aard” waren. In gesprekken die daarover zijn gevoerd heeft Haryouli „op geen enkele wijze” spijt betuigd. Daarop is hem duidelijk gemaakt dat hij geen lijsttrekker meer kan zijn.

„Hij heeft zijn frustratie en teleurstelling vervolgens omgezet in een kwalijke, ongefundeerde en buitengewoon ernstige beschuldiging in de richting van onze Tweede Kamerfractie”, aldus het partijbestuur, dat zich beraadt over eventuele juridische stappen tegen Haryouli. Politiek leider Azarkan was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.