Nederbritten bibberen van Brexit: ’Elke dag stress en angst’

De Britse Elizabeth Zwaaf, hier met haar dochter, heeft een Nederlands paspoort aangevraagd. Maar: „Ik ga niet in oranje over straat.” Ⓒ Anko Stoffels

Amstelveen - Britten die in Nederland wonen, vrezen de gevolgen van de Brexit. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk is onzeker wat volgend jaar hun rechten zullen zijn in de Europese Unie. Steeds meer Britten willen hier niet op wachten en vragen een Nederlands paspoort aan. „De onzekerheid zorgt voor stress en angst op een dagelijkse basis.”