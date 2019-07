50 jaar na Apollo 11: ’We gaan snel weer naar de maan’

„Ik weet nog goed dat ik het bevrijdende telefoontje kreeg in 2002. Het ging gebeuren, mijn eerste vlucht. Wat een vreugde”, vertelt André Kuipers. Ⓒ KRO / NCRV

NOORDWIJK - Als jongetje zat de latere astronaut André Kuipers (60) net als miljoenen anderen met open mond voor de buis om te zien hoe de Amerikanen Neil Armstrong en Buzz Aldrin op 21 juli 1969 de allereerste menselijke stappen op de maan zetten. Vandaag precies vijftig jaar geleden werd Apollo 11 met donderend geraas van Kennedy Space Center in Florida gelanceerd voor een ’giant leap for mankind’, zoals Armstrong zei. Sindsdien was Kuipers verkocht.