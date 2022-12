EU-landen gunnen Bosnië kandidaat-lidmaatschap

Bosnië is al jaren ’potentieel kandidaat-lid’, maar schiet maar niet op met de hervormingen waar de EU om heeft gevraagd om de kandidaat-status te verdienen. Nu Oekraïne en Moldavië die in juni wel hebben gekregen is het echter zaak teleurstelling en verbittering in Bosnië te voorkomen, klinkt het al langer in Brussel. Al was het maar om het land niet in de armen van Rusland of China te drijven.

Ook Nederland toonde afgelopen maanden „begrip” voor die „geopolitieke” overwegingen. Ook al is Nederland vanouds streng voor aspirant-leden en voelde het lang niets voor het alvast symbolisch verlenen van de kandidaat-status. De EU zou zich op den duur verplicht kunnen voelen zo’n kandidaat-lid toe te laten, ook al is het daar strikt genomen nog niet klaar voor, redeneerde Den Haag lange tijd.

Het kabinet ziet niet alleen dat de tijden door de Russische oorlog tegen Oekraïne zijn veranderd, het paste er ook voor om alleen te komen te staan. Dat kost maar krediet in Brussel. De Europese Commissie verklaarde in oktober dat Bosnië klaar is voor toetreding en de laatste weerstand bij de EU-landen smolt weg.

Het kan nog wel jaren en jaren duren voor Bosnië ook werkelijk toetreedt tot de EU. Het land heeft niet alleen nog stapels huiswerk om bijvoorbeeld de rechtsstaat te versterken en corruptie te bestrijden, maar weet ook maar amper de vrede tussen de bevolkingsgroepen te bewaren.

Het besluit van de ministers van Europese Zaken van de EU-landen moet nog worden bekrachtigd op de EU-top van donderdag, maar dat is een formaliteit.