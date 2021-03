Vooravond verkiezingen: zo vaak werden de stemhulpen ingevuld

De Stemwijzer was zondagavond al 5,9 miljoen keer geraadpleegd, aldus een woordvoerster. In 2017, bij de vorige verkiezingen, hadden om dezelfde tijd 5,3 miljoen mensen de Stemwijzer ingevuld.

Het Kieskompas was zondagavond geraadpleegd door bijna 1,7 miljoen mensen.

Ook vele duizenden kinderen en jongeren zochten digitaal hulp om te zien waar zij politiek staan. Zo was de Kieswijzer voor Kinderen zondagavond bijna 166.000 keer ingevuld.

De Jongerenkieswijzer was afgelopen vrijdag 180.000 keer geraadpleegd. „Maandag kunnen we zien hoeveel er in het weekend zijn bijgekomen”, aldus een woordvoerster, die tevreden is met de mate van belangstelling. „Zeker omdat het in het algemeen best moeilijk is om jongeren te mobiliseren en hun interesse te wekken voor politiek en stemmen. Het is leuk dat ze interesse tonen om te ontdekken welke politieke partij bij hen past.”

Zij zegt dat twee stellingen uit de Jongerenkieswijzer zelfs politiek effect hebben gesorteerd. „Eentje leidde tot een stembusakkoord dat de overheid etniciteit niet meer mag gebruiken om fraude te bestrijden. Over de tweede werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Die stelling gaat erover dat alle anticonceptiemiddelen gratis toegankelijk moeten worden voor vrouwen.”