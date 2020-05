LIVE : Medewerkers Witte Huis moeten mondkapjes gaan dragen

Medewerkers in de West Wing van het Witte Huis, waar het kantoor van de president zich bevindt, moeten voortaan een mondkapje dragen. Dat bevestigen overheidsfunctionarissen aan persbureau Reuters na berichten in Amerikaanse media.

Het personeel van het Witte Huis is maandag ingelicht over de nieuwe regel via een interne memo. Daarin staat dat de maskerplicht niet geldt wanneer mensen achter hun bureau aan het werk zijn, mits zij de richtlijnen voor sociale afstand tot hun collega's in acht nemen.

Op een persconferentie zei Trump maandag dat hij de nieuwe richtlijn had "vereist". Volgens The Washington Post is het onwaarschijnlijk dat de president zelf ook een mondkapje gaat dragen.

Vicepresident Mike Pence ging maandag weer aan het werk in het Witte Huis, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend plaatste hij zichzelf enige tijd in thuisisolatie, nadat vrijdag zijn perssecretaris positief testte op het longvirus. Het is niet duidelijk of Pence sinds zijn terugkeer in de West Wing is geweest of president Trump persoonlijk heeft ontmoet. Volgens de president heeft hij Pence niet meer gezien sinds zijn stafmedewerker besmet bleek. Eerder testte een medewerker van Trump ook positief.

