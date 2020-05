LIVE | Meer coronadoden in Frankrijk dan in Spanje

Frankrijk telt inmiddels meer coronadoden dan Spanje. Met 26.991 sterfgevallen heeft Frankrijk het zuidelijke buurland ingehaald, waar tot nu toe 26.920 mensen aan het rondwarende virus bezweken. Na de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië is Frankrijk nu het land met de meeste doden wereldwijd.

De besmettingsgraad van het coronavirus is dinsdag in Duitsland weer gezakt tot onder de 1. Volgens het Robert Koch-Institut daalde het cijfer in een dag tijd van 1.07 tot 0.94. Dat betekent dat iemand met corona gemiddeld minder dan één ander persoon besmet, waardoor het virus terrein verliest en uiteindelijk stopt.

Gemiddeld besmetten 100 Duitse coronapatiënten nu 94 anderen. Het aantal nieuwe infecties in het land neemt dus af. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, hoopt dat het cijfer blijft dalen en verwacht momenteel ook „geen nieuwe stijgende trend.”

De kans bestaat dat als mensen niet voldoende afstand houden, de besmettingsgraad weer stijgt en dus meer mensen ziek worden. In Duitsland raakten ruim 170.000 mensen besmet met corona; er vielen 7600 doden. In het land schommelt de besmettingsgraad erg.

Bekijk hier het live-blog van maandag.

Het belangrijkste nieuws van de dag:

Binnenland

Buitenland

Financieel

Sport

Engels international woedend door plannen hervatting Premier League

Louis van Gaal over corona bij Litmanen: ’Heel vervelend’

Spelersgroep Ajax levert een perecentage van hun salaris in

Entertainment:

Sterren halen 115 miljoen op voor New York

Jeangu Macrooy voorzichtig begonnen met ideëen voor 2021

BN’ers dolblij met knipbeurt

In Den Haag wordt er voorzichtig nagedacht over de zomervakantie in coronatijd. Is het beter om iedereen vrij te laten in de natuur of blijven we met zijn allen opgesloten in de stad? In de podcast Afhameren vertelt politiek commentator Wouter de Winther over de dilemma’s waar ministers mee worstelen. Luister de wekelijkse, politieke podcast van De Telegraaf hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.