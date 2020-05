LIVE | Nu meer ’normale’ patiënten op ic dan coronapatiënten

Op de intensive cares in Nederland liggen 451 mensen met het coronavirus en 462 mensen met andere aandoeningen. "Voor het eerst in lange tijd liggen er meer non-Covid- dan Covid-patiënten op de Nederlandse ic’s", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

In totaal worden 463 coronapatiënten behandeld op de intensive care. Behalve de 451 mensen in Nederland liggen ook twaalf patiënten op een intensivecareafdeling in Duitsland. In vergelijking met maandag liggen 35 coronapatiënten minder op de ic's. Het aantal mensen met andere aandoeningen is juist met 74 toegenomen.

Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, liggen 1110 patiënten met corona.

