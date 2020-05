LIVE Oververhit beademingsapparaat vliegt in brand: vijf coronapatiënten dood

Zeker vijf mensen zijn dinsdag in de Russische stad Sint-Petersburg om het leven gekomen door een brand in een ziekenhuis voor coronapatiënten. Ongeveer 150 patiënten en medewerkers konden in veiligheid worden gebracht.

De brand brak uit op een intensivecareafdeling op de zesde verdieping van de kliniek. De slachtoffers zijn patiënten die aan de beademing lagen. Vermoedelijk is een van deze beademingsapparaten in brand gevlogen door overbelasting. Het ziekenhuis was half maart opnieuw ingericht voor de behandeling van mensen met het coronavirus.

Zondagavond kwamen negen mensen om door een brand in een hospice in Krasnogorsk, zo’n 20 kilometer ten westen van Moskou. Zaterdagavond was er brand in een ziekenhuis waar coronapatiënten worden behandeld in Moskou. Daardoor kwam een patiënt om het leven.

