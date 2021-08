Man botst onder invloed tegen Gelderse woning: ’We hadden de boel net verbouwd’

Even na 03:30 uur kwam er een melding bij de meldkamer binnen dat er een ernstig ongeval had plaatsgevonden. Hierop werden meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter naar de plaats van het ongeval gestuurd.

De twee inzittenden, een 20-jarige bestuurder uit Silvolde en een 19-jarige vrouw uit Arnhem, raakten zwaargewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zegt de politie.

Drugs

De bestuurder was onder invloed van drugs en had de macht over het stuur verloren, waardoor hij van de weg raakte en tegen de woning botste, zegt een woordvoerster van de politie. Hij is nog niet gehoord.

Ⓒ Roland Heitink

De woning heeft bij het ongeval forse schade opgelopen, een groot deel van de zijgevel ligt eruit en er missen flink wat dakpannen. De bewoners, die met de schrik vrijkwamen, zeggen tegen Omroep Gelderland nog maar net een verbouwing achter de rug te hebben. „Het huis is tweehonderd jaar oud. Het dak was vijf jaar geleden al vernieuwd, maar er zaten net nieuwe kamers in, een nieuwe badkamer en slaapkamers”, vertelt Daan Baarslag.

„Alles is kapot. De bank staat midden in de kamer, de muur ligt gewoon om. De auto lag met de onderkant tegen de gevel aan”, verzucht hij.