Eerste zoen op Tinderdate eindigt voor vrouw op spoedeisende hulp

Al begon het nog zo leuk. Charles en Samara hadden bij hem thuis afgesproken, omdat alle kroegen en restaurants nog gesloten zijn door het virus. „De date ging erg goed, dus op een gegeven moment hebben we gezoend”, zo vertelt Samara aan BuzzFeed.

Tijdens de zoen krijgt de vrouw opeens een heftig tintelend gevoel in haar mond. „Het voelt alsof je een allergische reactie krijgt, maar dat is raar, want ik ben alleen allergisch voor pinda’s”, zo reconstrueert ze haar gevoel in een video op TikTok.

Dan komt de aap uit de mouw: voor hun date had Charles een boterham met pindakaas gegeten. En dus moest ze hem snel uitleggen hoe hij haar een injectie moest geven met een EpiPen. Daarna belde hij een ambulance.

„Ik schaamde me kapot en vond het zo erg voor hem. Het is nogal confronterend om iemand te moeten injecteren, zeker wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet.” Maar Charles bleek een echte heer te zijn en bleef bij zijn date tot in de vroege ochtend. „Hij was erg zorgzaam en zorgde ervoor dat ik me op m’n gemak voelde en bleef maar zeggen dat ik me niet hoefde te schamen.”

En dat heeft blijkbaar geholpen; er komt namelijk een tweede date.