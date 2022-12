Vader verdacht van fatale mishandeling baby zocht op Google naar ’diepe slaap’

Volgens de officier van justitie had het meisje diverse breuken in het lichaam en aan het hoofd, waardoor ze overleed. Justitie onderzoekt ook nog de mishandeling van de moeder en de broer van het meisje. Dat is nu nog niet officieel een verwijt, zei de aanklager. Wel gaf hij zijn partner weleens een tik, zei zijn advocaat: „Maar dat is geen bewijs dat hij zijn kinderen heeft mishandeld.”

Politie en justitie hebben niet eerder bericht over de zaak omdat er nog veel onderzocht moest worden. Het onderzoek naar de dood van het meisje begon op 21 augustus. Die ochtend kwam er een melding bij de politie van een reanimatie van een baby in een woning in Vught. Vijf dagen na de melding werd vader Denilson F. opgepakt als verdachte. Sindsdien zit hij vast op verdenking van moord of doodslag.

De avond ervoor is het meisje nog gefilmd in een maxi-cosi. Dat was om 19.15 uur. Ze was volgens de officier van justitie toen nog levendig. Daarna is de moeder vertrokken en was F. alleen met het kindje thuis. Rond 23.00 uur zocht hij op Google naar ’diepe slaap’ en ’baby slapen wil niet wakker’. Hij verzette zich later tegen het maken van een scan van het lichaam van het meisje, vertelde de officier. Volgens de advocaat is er „geen enkel direct bewijs” dat F. het kindje mishandelde.

Ondanks het verzoek van zijn raadsman om F. vrij te laten, hield de rechtbank hem in de cel.

De zitting in het Paleis van Justitie in Den Bosch was druk bezocht. De hele zaal zat vol. De verdachte zelf was er niet. Hij woonde de zitting bij via een videoverbinding. De volgende zitting is 16 februari. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.