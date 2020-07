Kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar Portugal en Finland

Minderjarige vluchtelingen zonder ouders op de luchthaven van Athene. Zij worden in het kader van het herplaatsingsprogramma van de Europese Commissie van Griekenland naar onder andere Portugal gevlogen. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Portugal en Finland hebben 49 kinderen zonder ouders of begeleiders overgenomen uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Nu de coronacrisis is geluwd en reizen weer gemakkelijker is, kan er vaart komen in de verhuizing van deze alleenstaande minderjarige asielzoekers, hoopt de Europese Commissie.