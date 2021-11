36 procent minder operatiekamers in gebruik, druk op ic’s regio Zwolle het hoogst

Amsterdam - De druk op de zorg is een week tijd sterk toegenomen. De 74 ziekenhuizen in ons land melden dat er 36% minder operatiekamers in gebruik zijn dan normaal. Dit was vorige week maandag nog 29%. De druk op de ic’s is het hoogst in de regio Zwolle en de druk op de verpleegafdelingen is het hoogst in de regio Midden Nederland. Dat maakt de Nederlandse Zorgautoriteit dinsdag bekend.