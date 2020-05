Tienduizenden kinderen niet naar school uit angst voor corona

Volgens de peiling, die werd uitgevoerd onder 1100 schooldirecteuren, gaat het bij veel scholen om een enkele leerling, maar bij 8 procent van de scholen gaat het om meer dan 10 procent van het totaal aantal leerlingen.

Zorgen over begeleiding

„Veel scholen maken zich zorgen over het begeleiden van deze leerlingen als het hele team al wordt ingezet om het dagelijks onderwijs op school in te richten”, zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS.

Volgens de schoolleiders zijn het vooral kinderen die een verhoogd gezondheidsrisico lopen die thuis zijn gebleven. Ook blijkt dat bij de helft van de scholen leraren uit voorzorg thuis zijn gebleven.

Onvoldoende leraren

„Op vijf procent van de scholen waren er niet voldoende leraren om alle klassen op school te laten komen”, zegt Van Haren.

Verder valt op dat op maar liefst 21 procent van alle scholen gebruik werd gemaakt van mondkapjes en handschoentjes. Dat is opvallend, aangezien in het opgestelde protocol voor de veilige opening van de scholen expliciet stond vermeld dat het dragen van beschermende middelen niet gewenst was.

"Er was vooral veel blijheid om de kinderen weer te zien"

Desondanks kijkt ruim 97 procent van de schoolleiders met een positief gevoel terug op de eerste dagen. Bijna een kwart van hen vond het zelfs geweldig gaan. „Er was vooral veel blijheid om de kinderen weer te zien”, aldus Van Haren.