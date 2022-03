Man overleden tijdens werkzaamheden bij de N3 bij Dordrecht

Premium Binnenland

Liliya Meleshenko vluchtte met kinderen uit Kiev: ’Ik spreek mijn moeder en broer moed in’

Het is dinsdag eind van de dag behoorlijk fris en winderig bij het asielcomplex in Ter Apel. Nabij het Groningse dorp is het gewoonlijk al druk met talloze vluchtelingen. Nu is het helemaal een komen en gaan van mensen.