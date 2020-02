Mogelijke tombe van ’Rome-stichter Romulus’ getoond

Romulus zou samen met zijn tweelingbroer Remus Rome hebben gesticht aan de rivier de Tiber. Volgens de legende gebeurde dat op 21 april in het jaar 753 voor Christus. De twee zouden zijn gezoogd door een wolvin en later heeft Romulus Remus vermoord omdat ze ruzie hadden over wie over de stad zou gaan heersen.

De vermeende tombe van Romulus Ⓒ REUTERS

Volgens het Colosseum Archeologisch Park, dat het Forum beheert, zijn er recente aanwijzingen dat de stenen tombe van Romulus is geweest. Maar archeologen wijzen erop dat dat nooit wetenschappelijk valt te bewijzen. „Het is slechts een suggestie, gebaseerd op eeuwenoude bronnen die allemaal melden dat de tombe van Romulus in dit deel van het Forum moet liggen”, zegt Patrizia Fortini die de leiding had over de opgraving.

Of Romulus überhaupt heeft bestaan, is wetenschappelijk nooit vastgesteld, maar dat doet er volgens archeoloog Paolo Carafa ook niet toe. „Of Romulus al dan niet heeft bestaan, is niet belangrijk. Waar het om gaat is dat deze persoon in de oudheid werd gezien als de politieke geboorte van de stad.”