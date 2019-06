Opnieuw waterlekkage in Rotterdam Overschie

Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - In de Rotterdamse wijk Overschie is opnieuw een grote waterlekkage. Op de Pieter van Aschstraat ontstond donderdagochtend een breuk in de waterleiding en kwam de straat blank te staan. Het water neemt grote hoeveelheden zand mee, waardoor er kans op verzakkingen bestaat.