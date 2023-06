Amerikaans stadje met volledig islamitische gemeenteraad verbiedt pride-vlaggen

Van oorsprong woonden er in Hamtramck voornamelijk Polen, maar de afgelopen decennia veranderde het stadje enorm. Er kwamen grote gemeenschappen uit onder meer Bangladesh en Jemen. Het stadje is nu het enige met een meerderheid aan moslims in de Verenigde Staten.

En hoewel de volledig islamitische gemeenteraad nog bejubeld werd, krijgt zij nu kritiek van voormalige ’vrienden’. „Het voelt als verraad”, zei de voormalige burgemeester Karen Majewski, die Pools-Amerikaans is. „We steunden jullie toen jullie bedreigd werden, en nu worden onze rechten bedreigd, en jullie zijn degene die bedreigen.”

Wil van kiezers

De huidige burgemeester Amer Ghalib, van Jemenitische afkomst, zegt slechts de wil van zijn kiezers te volgen. In zijn argumentatie haalde hij zelfs Lincoln aan. Hij beargumenteerde van: „We dienen iedereen gelijk, zonder discriminatie, maar zonder voortrekken.” Andere vlaggen, zoals die van politieke bewegingen en religieuze groepen zijn wat hem betreft ook uit den boze. Hij wil maar een paar vlaggen zien in zijn stadje: de vlag van de staat Michigan, de Amerikaanse vlag en enkele vlaggen van landen waar veel inwoners hun wortels hebben. Of het verbod stand zal houden, dat is nog maar de vraag.

Afgelopen jaar keurde de raad ook het thuis slachten van dieren goed tijdens het offerfeest, wat tot ophef leidde bij niet-islamitische inwoners van het stadje. De opening van een wietwinkel en het laten horen van de gebedsoproep leidde eerder tot conflicten in het stadje.