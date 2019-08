Johnson: illegale migranten sturen we terug

De Britse premier Johnson heeft de kwestie al besproken met de Franse president Emanuel Macron, bij wie hij eerder deze week op bezoek was. Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse premier Boris Johnson waarschuwt mensen die illegaal het Kanaal over willen steken om een bestaan in Groot-Brittannië op te bouwen. Illegale migranten die worden opgepakt sturen we terug, zei de regeringsleider naar aanleiding van de oversteek de afgelopen dagen van tientallen mensen in bootjes.