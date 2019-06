Dode vinvis in haven Vlissingen aangetroffen

„Medewerkers van de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde gaan vandaag ter plaatse om meer onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van de walvis. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de walvis door een aanvaring om het leven is gekomen of dat het dier ziek was en een natuurlijke dood is gestorven,” zo schrijft SOS Dolfijn bij haar Instagram-post.

Bij het onderzoek zal ook worden gekeken naar hoe lang het dier al dood is en of het dier voor het overlijden nog recentelijk had gegeten.

Op één na grootste zoogdier op aarde

De Gewone Vinvis is een baleinwalvis die wel 27 meter groot kan worden. Daarmee is het op één na grootste zoogdier op aarde, schrijft SOS Dolfijn op haar website.